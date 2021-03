Após decreto do governo por causa da pandemia, Federação Paranaense adia 2ª rodada do Estadual

A Federação Paranaense de Futebol adiou a realização da segunda rodada do Estadual, em comunicado divulgado nesta segunda-feira. Os jogos, que começariam a ser disputados nesta terça, ainda não têm data nova para serem disputados. A decisão segue decreto do governo estadual. No sábado, entrou em vigor o Decreto 6.983/2021, do governo do Estado. A medida, mais restritiva, foi anunciada na sexta pelo governador Carlos Ratinho Massa Junior (PSD). O decreto define o fechamento do comércio não essencial, suspendeu as aulas e cancelou cirurgias eletivas.

A medida foi uma resposta ao avanço da pandemia da covid-19 no Estado nos últimos dias. Na sexta, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 94%. Por isso, uma das definições do decreto é restringir a circulação de pessoas entre 20h e 5 horas.

Na prática, a medida inviabiliza a disputa dos jogos do Paranaense, marcados para esta terça, quarta e quinta. O decreto impôs as restrições até o dia 8, segunda-feira que vem. Os jogos adiados são: Paraná x Londrina (marcado inicialmente para terça-feira), Rio Branco-PR x Cianorte, Azuriz x Cascavel, Maringá x Coritiba e Cascavel CR x Toledo (na quarta-feira) e Athletico x Operário-PR, na quinta-feira.

A primeira rodada também enfrentou problemas, no fim de semana. O Estadual estreou com apenas dois jogos: Cianorte 1 x 0 Athletico-PR, no sábado, e Operário-PR x Azuriz, no domingo.