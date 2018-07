Após defender Paraguai, Cáceres é poupado no Fla Após defender o Paraguai em dois amistosos, o volante Cáceres desembarcou no Rio de janeiro na manhã desta terça-feira, a tempo de se juntar ao elenco do Flamengo para o jogo contra o Goiás, nesta quarta. A comissão técnica, contudo, decidiu preservar o atleta, que teria que enfrentar mais algumas horas de voo para disputar a partida na Arena Pantanal, em Cuiabá.