Após defender três pênaltis, Vanderlei fala em 'gravar nome' na história do Vasco

Conhecido por pegar pênaltis, Vanderlei viveu mais uma tarde inspirada neste sábado, desta vez em São Januário, no Rio de Janeiro. Após o Vasco perder para o Botafogo por 1 a 0 no tempo normal, na final da Taça Rio, o goleiro defendeu os três pênaltis e garantiu a vitória vascaína por 3 a 0. Apesar do feito pessoal, o goleiro deu mais importância para o coletivo e salientou a importância da conquista para o principal objetivo do time na temporada: retornar à elite do futebol brasileiro.

"Só tenho a agradecer em participar de mais uma final, em um clássico tão importante. Já tinha defendido três pênaltis, mas não seguidos. O mais importante foi que o time conseguiu o objetivo. Isso nos dá mais confiança para a sequência da temporada em que buscaremos o acesso, além da Copa do Brasil", projetou.

Ainda sobre a sequência da temporada, Vanderlei voltou a destacar a conquista da Taça Rio, principalmente porque o Botafogo será um adversário direto do Vasco na Série B. Mesmo assim, ele reconheceu que não esperava decidir nos pênaltis.

"Essa vitória nos dá mais confiança sim. É um clássico e o Botafogo é um time que nós vamos enfrentar na Série B e que vai almejar o acesso. Não esperávamos sofrer tanto, mas já sabíamos que seriam jogos difíceis e felizmente conseguimos o objetivo. Com certeza a temporada será boa para a gente", garantiu.

Ao comentar seu novo momento na carreira após passagens por Santos e Grêmio, Vanderlei exaltou a história do Vasco e disse que buscará deixar seu nome gravado no clube. "Estou muito feliz e não vim para cá à toa. Sabia que poderíamos conquistar coisas grandes nessa reconstrução. É um grande clube, uma grande camisa e uma grande história. Espero deixar meu nome gravado também. Dedico essas defesas a Deus e à minha família, mas também para todo elenco, comissão e funcionários do Vasco", finalizou.

Com a conquista da Taça Rio, o Vasco termina com a quinta melhor campanha do Campeonato Carioca, além de prêmio de R$ 1 milhão. Na estreia da Série B, o clube carioca recebe o Operário-PR em São Januário, no próximo sábado. Também está vivo na Copa do Brasil e enfrenta o Boavista-RJ na terceira fase.

MATHEUS FRIZZO LAMENTA ERROS

Do lado do Botafogo, restou lamentar o resultado. "Treino não faltou, faltou competência na hora das cobranças. Merecíamos o resultado, o time jogou bem, fez o seu melhor jogo, mas faltou competência. Sentimento de tristeza, mas a Série B está aí. É nos unir ainda mais e fazer um grande campeonato", disse o volante Matheus Frizzo, um dos jogadores que desperdiçaram a cobrança.