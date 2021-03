Após deixar a diretoria do São Paulo, Lugano vira comentarista dos canais esportivos da Disney

Diego Lugano é o mais novo comentarista dos canais esportivos da Disney no Brasil. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira pelas emissoras ESPN e Fox Sports. O ex-jogador, que foi dirigente do São Paulo na temporada passada, atuará na transmissão de partidas nacionais e internacionais, além de realizar incursões na grade de programação televisiva do grupo.

Sua estreia já possui data marcada. Será nesta terça-feira durante o programa Resenha ESPN, que receberá seu conterrâneo Loco Abreu, um dos maiores artilheiros da história da seleção uruguaia. "Sempre gostei de encarar desafios e sair da zona de conforto para iniciar novas viagens por águas desconhecidas", declarou o novo comentarista.

Capitão da seleção uruguaia nas Copas de 2010 e 2014, Lugano foi campeão da Copa América, em 2011. Além do sucesso com a camisa do esquadrão celeste, o ex-defensor é ídolo do São Paulo. Pelo clube tricolor, venceu o Paulista (2003), a Libertadores (2005), o Mundial de Clubes (2005) e o Campeonato Brasileiro (2006).

"Encaro outro desafio dentro do futebol, desta vez em frente às câmeras. Trazer minhas experiências, vivências, e colocar minhas posições", disse Lugano. "Venho com cabeça e alma leves. Com vontade de aprender, de crescer, e passar um pouco da minha 'bagagem' de 20 anos de profissional no futebol".

Lugano encerrou sua carreira como jogador após retornar ao São Paulo em 2017. Ele se afastou dos gramados do Morumbi, mas não de uma vez por todas. Entre 2018 e 2020, o ex-jogador trabalhou como dirigente.