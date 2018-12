Após deixar a Ponte Preta, Danilo Barcelos deve acertar com o Vasco

Titular da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos está próximo de ser anunciado como reforço do Vasco para 2019. Ele pertence ao Atlético-MG e estava em Campinas por empréstimo. Ainda assim, não faz parte dos planos do clube mineiro, que deve repassá-lo aos rivais cariocas, como uma forma de manter o jogador atuando na primeira divisão.

O empresário do atleta, Eduardo Uram, ainda não confirmou o acerto, mas confirma que as conversas estão avançadas e a expectativa é que tudo seja resolvido até o começo da próxima semana. O lateral chegou a ser sondado também por Goiás, Fortaleza e América-MG.

Danilo não iniciou como protagonista na Ponte, mas foi um dos destaques do time na reta final da Série B, quase conquistando o acesso para a Série A. O jogador de 27 anos fez 32 jogos pelo clube e marcou três gols.

Após a última rodada da Série B, Danilo postou em sua rede social um texto já em tom de despedida. Nele, lamentou o resultado final, agradeceu o clube, companheiros e torcida e finalizou dizendo que "viveu um sonho que ficará na memória desta torcida linda que acreditou no time até o fim".