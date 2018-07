Após deixar Chelsea, Lampard vai para o New York City

Depois de acertar com o atacante David Villa, o New York City anunciou nesta quinta-feira mais um reforço de peso para sua temporada de estreia na Major League Soccer (MLS, o campeonato norte-americano de futebol), em 2015. Ídolo do Chelsea, o veterano meia Frank Lampard, de 36 anos, assinou contrato por duas temporadas e já foi apresentado oficialmente.

"Estou realmente animado por chegar ao New York City e por fazer parte da construção de algo especial em uma das capitais mundiais do esporte", disse o jogador em suas primeiras palavras no novo clube. "Estou ansioso para conhecer os nova-iorquinos e fazer parte do amor deles pelo jogo. É um privilégio ser capaz de ajudar a fazer a história aqui em Nova York. Mal posso esperar para começar."

Fruto de uma parceria do Manchester City, dono majoritário da equipe, com o New York Yankees, tradicional franquia do beisebol norte-americano, que atua como sócia, o New York City será o 20.º time da temporada 2015 da MLS, que começa em março do ano que vem. E o novo rico do futebol dos Estados Unidos promete não poupar esforços para se tornar um dos maiores do país logo em seu primeiro ano de existência.

Há cerca de um mês, o New York City anunciou a contratação de David Villa, que atuou na Copa do Mundo pela seleção espanhola. De acordo com a imprensa norte-americana e europeia, o time norte-americano ainda negocia com o volante Xavi, mas a tendência é que ele siga no Barcelona na próxima temporada.

"Vai ser uma oportunidade emocionante criar este fantástico novo clube da MLS, uma liga que está crescendo rapidamente em popularidade e qualidade. Espero que minha experiência possa nos ajudar a ter impacto logo na primeira temporada. Adoro desafios e sou competitivo, e sei que todo mundo no New York City também. Tenho certeza que deixaremos a torcida orgulhosa", disse Lampard.

O meia é um dos maiores ídolos e principal artilheiro do Chelsea em todos os tempos, com 211 gols em 648 partidas. Foram três títulos do Campeonato Inglês e um da Liga dos Campeões, entre as principais conquistas do jogador no clube. Há a possibilidade de que ele atue em outro time emprestado até o fim do ano, já que a temporada da MLS começa somente em março. David Villa, por exemplo, jogará no Melbourne City, que também pertence ao Manchester City.