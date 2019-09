Após deixar jogo com dores na coxa, Avelar será reavaliado pelos médicos na terça

O lateral-esquerdo Danilo Avelar passará por uma reavaliação médica na terça-feira para saber a gravidade da lesão na coxa esquerda, que o tirou de campo no segundo tempo do empate do Corinthians por 2 a 2 com o Ceará, na arena em Itaquera, neste sábado, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Segundo o médico do clube, Júlio Stancatti, apenas uma avaliação clínica e a realização de exames poderão dar um diagnóstico mais preciso da situação. O Corinthians folga domingo e segunda-feira, antes de se reapresentar na terça.

A boa notícia é que o departamento médico e Avelar terão a semana livre para trabalhar na recuperação do jogador. O Corinthians volta a campo apenas no próximo domingo, quando enfrenta o Fluminense, no estádio Mane Garrincha, em Brasília, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que tem como mandante o clube carioca.

Outro atleta que estará em recuperação é Mauro Boselli. O atacante argentino sofreu uma torção no tornozelo direito durante um dos treinamentos da última semana e não se recuperou a tempo para o confronto contra o Ceará.