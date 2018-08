Após deixar lanterna, Ceará embala e mira vitória sobre o Santos

O Ceará pode confirmar nesta quarta-feira uma das melhores campanhas pós- Copa do Mundo no Campeonato Brasileiro, mesmo com uma partida a menos na tabela. Nos últimos quatro jogos conquistou três vitórias importantes - contra Paraná, Fluminense e Sport -, todas pelo placar de 1 a 0. No estádio Presidente Vargas, o time dirigente por Lisca tem um confronto direto com o Santos contra a zona de rebaixamento, às 19h30, em jogo adiantado da 20ª rodada.

Com 14 pontos, o Ceará deixou a lanterna da competição no último final de semana ao vencer o Paraná por 1 a 0 fora de casa, em Curitiba. Mesmo com a vitória, o clube segue distante do objetivo de deixar a zona de rebaixamento. A Chapecoense, primeiro clube fora da degola, aparece com 18 pontos. O Santos, que também vive situação complicada, tem 17.

"Não tem moleza e encaramos cada jogo como uma decisão. A estratégia está dando certo, mas sabemos que temos uma missão muito complicada pela frente que é tirar o Ceará da zona de queda", comentou Lisca.

Para a importante partida dentro de casa, o técnico Lisca recebeu boas notícias. O zagueiro Luiz Otávio se recuperou das dores e volta a ficar à disposição. Como vinha sendo titular absoluto, assume a posição de Eduardo Brock. Na lateral direita Samuel Xavier cumpriu a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e entra no lugar de Fabinho. No restante o time deve ser o mesmo que venceu o Paraná.

Um dos líderes do elenco, o goleiro Everson atribuiu o bom momento do Ceará ao trabalho intenso durante a Copa do Mundo. "No jogo Brasil x México a gente treinou de manhã, pausou o treino, assistiu ao jogo do Brasil, depois à tarde a gente treinou de novo. Enquanto muita gente estava comemorando a vitória do Brasil, naquela ocasião a gente estava trabalhando", comentou o goleiro.