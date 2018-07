Após deixar o Atlético-MG, Danilo Pires fecha com o Bahia

Danilo Pires se destacou em 2014 com a camisa do Santa Cruz, sendo um dos melhores do time na campanha da Série B. Ligado ao Santa Rita, de Alagoas, chegou ao Atlético por empréstimo e não teve o acordo renovado ao fim do ano. No Brasileirão, fez só três partidas, nenhuma delas como titular.

O Atlético-MG também liberou outros três atletas para a Ferroviária, por empréstimo. os meias-atacantes Wescley e Danielzinho e o lateral direito Alex Silva já foram apresentados em Araraquara e disputarão o Paulistão. Wescley disputou a Série B pelo Ceará, Danielzinho pelo Paraná, enquanto Alex estava no Sport.

Dos jogadores que voltaram de empréstimo no fim do ano, só o atacante Henrique, de 22 anos, que foi titular do Paraná na Série B, e Pablo, reserva no América-MG, serão aproveitados. O Atlético começa a temporada com três reforços: o atacante Hyuri, que vem da China, e o meia Juan Cazares, ex-Banfield, da Argentina, e o zagueiro Erazo, ex-Grêmio.