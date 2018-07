Após deixar o Cruzeiro, Borges acerta com a Ponte Preta

O maior problema da Ponte Preta no Campeonato Paulista tem sido a falta de pontaria dos seus atacantes. Por isso, refém da má fase dos centroavantes Fábio Santos e Wellington Tanque, o clube confirmou nesta quinta-feira a contratação do experiente Borges, ex-Santos e Cruzeiro.

Borges chegou a Campinas pela manhã para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim da temporada. A oficialização do acerto deve acontecer nas próximas horas pelo clube campineiro. A expectativa também fica para que o jogador seja inscrito para atuar já na próxima fase do Estadual - isso se a Ponte confirmar sua classificação no Grupo B, que tem o Corinthians como líder.

O novo camisa 9 não vinha sendo aproveitado no Cruzeiro desde o ano passado e já em dezembro havia oficializado sua saída do clube. Borges tem 34 anos e coleciona passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como São Paulo, Grêmio, Santos e Cruzeiro. No começo da carreira jogou por São Caetano, Paraná e Paysandu.

Antes do acerto com Borges, muitos nomes foram especulados no Moisés Lucarelli. Kieza, do Bahia, Rafael Moura, do Internacional, e até Hernane, ex-Flamengo, estavam na lista do provável artilheiro que a diretoria da Ponte Preta deveria anunciar nesta quinta-feira.

Ainda sem Borges, a Ponte Preta volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Bragantino, às 18h30, em Bragança Paulista. A equipe é vice-líder do Grupo B, com 18 pontos ganhos.