Após deixar o Flamengo, Elton assina para reforçar o Vitória

"Estou muito satisfeito com este retorno e espero ter o mesmo sucesso que alcancei na primeira vez em que estive no Vitória e colaborei para o time voltar à Série A, sendo um dos artilheiros", comentou o atacante, que também já passou por Vasco, Corinthians e Náutico, entre outros.

Elton é o segundo reforço de peso do Vitória para a disputa do Campeonato Baiano e da Série B do Brasileirão. O clube também já havia acertado com Jorge Wagner, que estava no Japão, e já brilhou por São Paulo, Botafogo e Corinthians. Outro nome conhecido do elenco é o zagueiro Saimon, ex-Grêmio.

PRESIDENTE É SUSPENSO - O presidente do Vitória, Carlos Sergio Falcão, foi suspenso por 30 das suas funções pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter determinado que o time atrasasse seu retorno a campo na última rodada do Brasileirão. O dirigente alega ter tomado tal decisão para que Santos x Vitória e Palmeiras x Atlético-PR acontecessem ao mesmo tempo.