Após deixar o Fluminense, Pierre é anunciado como reforço do Atlético-PR

O Atlético-PR segue reforçando seu elenco e anunciou nesta terça-feira a contratação do experiente volante Pierre. O jogador de 35 anos estava no mercado desde o fim do ano passado, quando terminou seu contrato com o Fluminense, e celebrou a chegada ao novo clube.

"Sei da grandeza do clube e da torcida apaixonada que o Atlético-PR tem. Minha expectativa é a melhor possível", declarou. "Sempre fui um jogador aguerrido, com um bom poder de marcação e qualidade na saída de bola. Espero contribuir ao máximo aqui também."

Depois de uma série de problemas físicos, Pierre pouco atuou no Fluminense em 2017, o que motivou a diretoria a não renovar seu contrato. Mas o volante confia em um ano bem diferente no Atlético-PR. "A sede por títulos e a vontade de estar jogando em alto nível me motivam a estar em campo. Por onde passei, marquei meu nome e quero repetir isso no Atlético-PR", projetou.

Pierre apareceu para o futebol em um rival do Atlético-PR, o Paraná, nos anos 2000. Chamou a atenção do Palmeiras, onde se estabeleceu e conquistou o carinho da torcida. Entre 2011 e 2015, vestiu as cores do Atlético-MG, até chegar ao Fluminense, onde oscilou demais ao longo dos últimos três anos.

Mas o volante não foi o único reforço anunciado pelo Atlético-PR nesta terça-feira. O clube rubro-negro também confirmou a contratação do atacante Marcinho, de 22 anos, que vestiu as cores do São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele assinou vínculo por empréstimo até o fim do ano.

"Estou feliz de estar aqui. Espero que seja um ano bom não só para mim, mas para o Atlético-PR também", destacou, em entrevista ao site oficial do Atlético-PR. "O clube tem um projeto ambicioso e tem procurado trazer jogadores que pensam da mesma maneira. Estamos aqui para fazer um 2018 melhor do que foi o ano passado e brigar por títulos."

Com estas contratações, o Atlético-PR chegou a seis reforços trazidos para esta temporada. Além de Pierre e Marcinho, o clube acertou com o zagueiro Emerson, o lateral-esquerdo Thiago Carleto, o atacante Bergson e o meia Raphael Veiga.