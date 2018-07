Após deixar o G4, ordem no Vasco é 'não desanimar'

O meia Carlos Alberto fez questão de pedir para que seus companheiros não desanimem. "No intervalo, a noticia do jogo do São Paulo foi ruim e não fizemos nosso papel na partida de hoje (domingo). Agora é buscar o resultado no clássico, temos chances e não podemos desanimar".

O jogador ainda admitiu que o segundo gol santista, logo no início do segundo tempo, desestabilizou de vez o Vasco em campo. "A gente não esperava tomar um gol tão cedo no segundo tempo, mas mesmo assim tentamos a vitória", comentou.

O Vasco é agora o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, dois atrás do São Paulo. Na próxima rodada, a 31.ª da competição, o time carioca tentará a reabilitação em um clássico, diante do Botafogo, no Engenhão.