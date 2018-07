Após deixar o Guarani, Lisca assume o comando do Criciúma

O Criciúma anunciou neste domingo a contratação do Lisca como novo técnico da equipe. O treinador tem 45 anos coleciona passagens pelo Internacional, Juventude, Ceará, Náutico, entre outros. Seu mais recente clube foi o Guarani.

Lisca negociava a renovação de contrato com o time do interior paulista, mas não houve acerto. Junto com ele, chegam também o preparador físico Marcelo Rohling e o auxiliar técnico Márcio Hahn ao Criciúma.

O novo treinador será apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 14h30, na sala de imprensa do estádio Heriberto Hulse. Lisca começou o ano no Paraná e foi contratado pelo Guarani para tentar salvar o clube do rebaixamento.

No entanto, não conseguiu um bom desempenho. No total, foram duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O Guarani, porém, conseguiu permanecer na Série B por conta dos tropeços dos outros adversários.

Assim como o Guarani, o Criciúma também participou da Série B em 2017 e se manteve na segunda divisão nacional ao ficar na 13ª posição, com 48 pontos.