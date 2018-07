Após deixar o Inter, Vitor Junior reforça o Coritiba Em 18 meses, Vitor Junior passou por três clubes grandes do futebol brasileiro. Depois de defender Corinthians e Botafogo em 2012 e o Internacional no primeiro semestre deste ano, o meia de 26 anos agora vai reforçar o Coritiba na sequência do Campeonato Brasileiro. Na sexta o clube gaúcho havia anunciado o rompimento do contrato.