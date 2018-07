Após deixar o Palmeiras, Giacomini acerta com o Cruzeiro

Um dia depois de anunciar sua saída do Palmeiras alegando motivos familiares, o técnico Diogo Giacomini foi anunciado como novo treinador da equipe sub-17 do Cruzeiro. No Alviverde, ele dirigiu o time sub-20 e comandou a equipe na disputa da última Copa São Paulo.

A contratação do treinador foi anunciada pelo superintendente do Cruzeiro, Bruno Vicintin. Emerson Ávila, que era treinador do Sub-17 assumirá a equipe Sub-20, que era comandada por Paulo Ricardo, demitido na semana passada.

"Emerson Ávila e o novo treinador do sub-20 do Cruzeiro e Diogo Giacomini o novo treinador do sub-17. Bem vindo ao maior de Minas", escreveu o dirigente, em sua página no Twitter.

Na terça-feira, o Palmeiras anunciou em seu site oficial que Giacomini pediu demissão alegando motivos particulares e que ele precisava ficar próximo do filho, que vive em Belo Horizonte.

"Saio do Palmeiras por motivos exclusivamente familiares. O dever de pai me chama e preciso estar junto à minha família em Belo Horizonte neste momento. Gostaria de agradecer ao Palmeiras pela grande oportunidade profissional na minha vida. Foram dois anos de muito trabalho, dedicação e a certeza de ter feito sempre o melhor. Saio com a sensação de dever cumprido", disse o treinador ao se despedir do Alviverde.