Após deixar o PSG, Unai Emery é oficializado como novo técnico do Arsenal

Um dia depois do seu próprio site antecipar que ele estava "orgulhoso em fazer parte da família Arsenal", Unai Emery foi oficializado nesta quarta-feira como novo técnico do time inglês. Após duas temporadas à frente do Paris Saint-Germain, o treinador espanhol chega como a responsabilidade de substituir Arsène Wenger, que deixou o comando da tradicional equipe londrina após longos 22 anos no cargo.

O espanhol foi confirmado pelo Arsenal após semanas de especulação sobre quem ocuparia o lugar do comandante francês. O clube chegou a estudar a possibilidade de apostar na contratação de Mikel Arteta, que faz parte da comissão técnica de Pep Guardiola no Manchester City, mas desistiu desta ideia e optou por trazer um técnico já com uma carreira estabelecida e com títulos conquistados à frente de Sevilla e PSG.

Com Emery, de 46 anos, o Arsenal espera voltar a conquistar um título do Campeonato Inglês, que o time não ganha desde 2004, assim como alcançar o almejado sucesso na Liga dos Campeões da Europa após fracassos consecutivos na competição continental nas últimas temporadas.

E o espanhol comemorou nesta quarta-feira a chance que terá de dirigir mais um gigante do futebol europeu. "Estou muito feliz por me juntar a um dos maiores clubes do mundo. O Arsenal é conhecido e amado ao redor do mundo pelo seu estilo de jogo, pelo comprometimento com os jogadores jovens, pelo seu estádio fantástico, e pela maneira como é administrado. Estou muito empolgado por receber a responsabilidade de começar este importante novo capítulo da história do Arsenal", afirmou o treinador, por meio de declarações ao site da equipe inglesa.

Emery deixou o PSG no início deste mês no final da mesma temporada em que o clube francês passou a contar com Neymar, contratação mais cara da história do futebol após o atacante trocar o Barcelona pelo time parisiense em uma polêmica transação. E, mesmo com o astro, não teve sucesso na tentativa de conquistar o sonhado título da Liga dos Campeões. O brasileiro se lesionou de forma grave no intervalo de tempo entre o jogo de ida e a partida de volta do mata-mata com o Real Madrid, pelas oitavas de final, e acabou eliminado de forma amarga da competição.

Em 2017, por sua vez, Emery sofreu uma surpreendente queda na mesma fase do torneio continental depois de o PSG ter goleado o Barcelona por 4 a 0 na partida de ida, em Paris, antes de cair por 6 a 1 no duelo de volta, na Espanha.

Ex-meio-campista da Real Sociedad, Emery também treinou o Valencia entre 2008 e 2012 e teve breve passagem pelo Spartak Moscou antes de assumir o Sevilla, com o qual conquistou incríveis três títulos seguidos da Liga Europa entre 2014 e 2016. O sucesso em âmbito continental o credenciou a ser contratado pelo PSG, que ele levou a ganhar o Campeonato Francês na temporada passada e também a erguer dois troféus da Copa da França, dois da Copa da Liga Francesa e ainda mais duas taças da Supercopas do país.

"Unai tem um currículo excelente. Já desenvolveu alguns dos jogadores jovens com mais talento da Europa e tem uma filosofia de futebol emocionante que se encaixa à perfeição com o quer o Arsenal", disse Ivan Gazidis, CEO do clube inglês. "Acreditamos que é a pessoa indicada para guiar o clube para frente. Realizamos uma pesquisa exaustiva e todos os candidatos com os quais nos reunimos estavam interessados neste posto. Porém, a eleição de unânime para o cargo era a de Unai", reforçou o dirigente.