Após deixar o Santos, meia Evandro acerta com a Chapecoense

Mesmo com o bom início na Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense continua atrás de reforços para esta temporada. O clube acertou com o meia Evandro, de 34 anos, que estava no Santos até a parada do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus e não teve contrato renovado. Se passar nos exames médicos, o jogador deve ser apresentado na quinta-feira.

O atleta, inclusive, já está em Santa Catarina e irá passar por uma bateria de exames - físicos e de detecção para a covid-19 - nesta terça-feira. Os valores do acordo não foram revelados. Evandro chegaà Chapecoense para ser mais uma opção para o meio-campo do técnico Umberto Louzer. Antes de ir para a Vila Belmiro, Evandro teve uma passagem pelo Hull City, da Inglaterra, onde disputou 23 jogos.

A diretoria espera definir também, até o fim da semana, a volta do atacante Bruno Silva que está no Atlético Mineiro, porém, sem chances de jogar com o técnico Jorge Sampaoli. O vínculo do atacante é com o próprio clube catarinense.

Na vice-liderança da Série B, com 16 pontos em sete jogos, a Chapecoense vai mudar de foco nesta semana. As suas atenções estão voltadas para as finais do Campeonato Catarinense, contra o Brusque. A ida acontece nesta quarta-feira, na Arena Condá, e a volta no domingo, no Augusto Bauer.