Após deixar o São Paulo, Valdívia acerta com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita

O Al-Ittihad anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Valdívia, que atuava emprestado pelo Internacional ao São Paulo até a semana passada. O clube passou à frente do Al-Wehda, time do técnico Fábio Carille, que chegou a sondá-lo junto à equipe gaúcha.

De acordo com os árabes, Valdívia assinou contrato para atuar emprestado por uma temporada, e tem possibilidade de renovação por mais um ano. Pelo acerto, o Al-Ittihad terá preferência na compra do atleta, cujos direitos estão na casa dos 11 milhões de euros.

O atual vínculo de Valdívia com os gaúchos vai até 2020. Revelado no União Rondonópolis, o meia chegou ao Inter em 2013 e teve o auge de sua carreira em 2015, quando conquistou o Gauchão.

Por causa de uma cirurgia para corrigir o rompimento de um ligamento no joelho esquerdo, acabou ficando fora dos gramados por quase oito meses. Em 2016, foi emprestado ao Atlético-MG, e, no início deste ano, chegou ao São Paulo.

Pelo São Paulo, em que foi contratado para dar velocidade nas pontas, atuou em 19 partidas e marcou três gols. Não teve uma longa sequência como titular, mas tinha a confiança dos técnicos Dorival Junior e Diego Aguirre. Foi sob o comando do uruguaio que viveu seu melhor momento da carreira, no Sul.