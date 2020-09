Após deixar o São Paulo, zagueiro Anderson Martins vira reforço do Bahia

Um mês após rescindir seu contrato com o São Paulo, o zagueiro Anderson Martins acertou com o Bahia. O defensor é o primeiro contratado do técnico Mano Menezes na equipe de Salvador. O jogador, que desembarcará na capital baiana na sexta-feira, assinou contrato até 31 de dezembro de 2021.

Anderson tinha vínculo com o São Paulo até dezembro deste ano, mas chegou a um acordo amigável com o clube paulista para rescindir o contrato, em agosto. Ele defendeu as cores da equipe nos últimos três anos, com 57 jogos e dois gols. No entanto, não vinha tendo espaço no time com o técnico Fernando Diniz.

Antes de passar pelo São Paulo, o defensor de 33 anos atuou pelo Vasco em 2011 e 2017, pelo qual foi campeão da Copa do Brasil, há nove anos. Entre estes dois períodos, foi emprestado para diferentes clubes, três deles do Catar, e para o Corinthians, onde trabalhou com o próprio Mano Menezes. Em 2014, participou da campanha do time paulista que garantiu vaga na Copa Libertadores.

Curiosamente, Anderson Martins iniciou sua carreira no Vitória, arquirrival do Bahia. Lá atuou desde a base, até com convocações para a seleção brasileira. No time profissional, conquistou quatro títulos do Campeonato Baiano (2007, 2008, 2009 e 2010) e foi vice campeão da Copa do Brasil.