Após deixar o Vasco, Herrera reforça o Rosário Central para a Libertadores

Herrera assinou contrato por empréstimo de 18 meses com o Rosário, depois de acertar sua liberação do Vasco na semana passada. Apesar de já desvinculado do clube brasileiro, o atacante ainda receberá uma quantia dos dirigentes cariocas referentes aos salários a que teria direito.

Revelado pelo próprio Rosário Central, onde ficou de 2003 a 2004, Herrera tem longa história no futebol brasileiro. Jogou pelo Grêmio em 2006 e depois em 2009, pelo Corinthians em 2008, onde viveu sua melhor fase no País, e pelo Botafogo, de 2010 a 2012, além do Vasco no ano passado.

O jogador de 32 anos chega para reforçar o elenco do Rosário neste retorno à Libertadores. A equipe está no Grupo 2, ao lado de Palmeiras, Nacional-URU e o vencedor do confronto preliminar entre River Plate-URU e Universidad de Chile.