Após adeus à Espanha, Xavi e Casillas ganham honraria do governo

O Conselho de Ministros da Espanha aprovou nesta sexta-feira a entrega da Grã-Cruz da Real Ordem do Mérito Desportivo, que é a máxima distinção esportiva concedida pelo governo do país, ao goleiro Iker Casillas e ao meio-campista Xavi Hernández. Curiosamente, o anúncio da honraria aos dois consagrados jogadores acabou acontecendo depois de ambos terem deixado respectivamente o Real Madrid e o Barcelona para atuam fora de sua nação.

A distinção, aprovada depois de ter sido proposta pelo ministro de Educação, Cultura e Esporte, Íñigo Méndez de Vigo, foi anunciada pela primeira vice-presidente do governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, que destacou o "currículo conhecido por todos de Iker e Xavi, que se distinguiram notoriamente na prática do esporte, e na promoção e na prática da educação física".

Depois de passagens longas e históricas por seus clubes, Casillas e Xavi acertam respectivamente suas transferências para o Porto, de Portugal, e Al-Sadd, do Catar. O goleiro ficou por 25 anos de Real Madrid, pois se juntou ao clube ainda na sua infância, e se tornou uma lenda. O mesmo aconteceu com o meio-campista, que se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Barça, com 768 partidas disputadas em 17 temporadas.

Para completar, Xavi e Casillas foram protagonistas do período mais vitorioso da história da seleção espanhola, ajudando o país a ser bicampeão da Eurocopa, com os títulos de 2008 e 2012, e da Copa do Mundo de 2010.

Consagrado, o novo goleiro do Porto segue defendendo a seleção espanhola, enquanto Xavi resolveu se aposentar do time nacional após a Copa do Mundo de 2014, na qual o país decepcionou ao ser eliminado já na primeira fase.