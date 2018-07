Após demissão de Dunga, Tite comanda treino no Corinthians

No momento em que a CBF demitia Dunga no Rio, nesta terça-feira, Tite caminhava sozinho no CT do Corinthians, em São Paulo, após longa conversa com o presidente Roberto de Andrade. Minutos depois, o treinador conversou com todo o elenco no gramado. Oficialmente, ele ainda é técnico do time paulista, mas o acerto com a seleção brasileiro pode acontecer ainda nesta terça.

"Foi um diálogo normal, ele falou do jogo contra o Palmeiras e falou sobre o próximo adversário, o Fluminense", desconversou o zagueiro paraguaio Balbuena, que volta após participação na Copa América Centenário, nos Estados Unidos. "O Tite ainda está com a gente. O resto é suposição. Quero falar com base na realidade".

A diretoria do Corinthians ainda não confirmou a saída de Tite, embora já analise nomes como o de Oswaldo de Oliveira (atualmente no Sport), Abel Braga (no futebol árabe) e até de Eduardo Baptista (atual comandante da Ponte Preta).

Caso Tite seja anunciado como novo técnico da seleção brasileira, ele ainda deverá fazer a sua despedida do Corinthians contra o Fluminense, nesta quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ou até contra o Botafogo, no domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo.