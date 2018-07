Após demitir Blanc, PSG anuncia Unai Emery como treinador

O Paris Saint-Germain já tem novo treinador. Apenas um dia após anunciar a demissão de Laurent Blanc, a diretoria anunciou a contratação de Unai Emery, que estava sem clube. O treinador espanhol assinou um contrato válido por duas temporadas, que poderá ser prorrogado por mais uma.

Emery dirigiu o Sevilla por três temporadas e meia, entre janeiro de 2013 e 12 de junho de 2016, quando optou por deixar o clube espanhol. Desde então, os rumores de que ele iria se transferir para o PSG só cresceram, sendo confirmados nesta terça, logo depois da queda de Blanc.

Ex-jogador, Emery, de 44 anos, também tem passagens pelo espanhol Lorca Deportiva, pelo Almeria e pelo Valencia, todos da Espanha, além do russo Spartak Moscou. Mas é o seu trabalho no Sevilla que chamou mais a atenção da direção do PSG e a levou a contratá-lo.

Afinal, nas últimas três temporadas, Emery conduziu o Sevilla ao tricampeonato da Liga Europa. E é exatamente o anseio por conquistas continentais, ainda que da Liga dos Campeões, o grande foco do PSG nos últimos anos, ainda mais que o time é o atual tetracampeão francês - e nem os três títulos conquistados por Blanc foram suficientes para mantê-lo à frente do time.

"Estou muito orgulhoso por esta oportunidade proporcionada pelo Paris Saint-Germain", disse Unai Emery, ao site oficial do clube francês, destacando o crescimento do PSG nos últimos anos e prometendo ajudar o time a alcançar as suas ambições já a partir da próxima temporada.

Welcome coach ! por PSG

"O clube se tornou um dos maiores da Europa nas últimas temporadas, por isso estou feliz e honrado em ajudar a tornar em realidade as suas grandes ambições. Estou ansioso para encontrar com os jogadores, bem como as pessoas que trabalham incansavelmente todos os dias para contribuir para o crescimento do clube. Eu sei que há um enorme fervor em torno do PSG e posso dizer que farei o melhor que estiver ao meu alcance para garantir que seus milhões de torcedores tenham muito a comemorar", completou o treinador.