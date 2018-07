Após demitir Carlos Bianchi, Boca Juniors anuncia novo técnico

Um dia depois de anunciar a demissão do técnico Carlos Bianchi, o Boca Juniors confirmou oficialmente nesta sexta-feira o seu novo comandante. Trata-se de Rodolfo Arruabarrena, ex-lateral de apenas 39 anos que já defendeu o tradicional time e foi dirigido pelo seu próprio antecessor no seu novo cargo em um passado glorioso da equipe.

Treinador mais vitorioso da história do Boca, Bianchi foi demitido após acumular três derrotas e uma vitória neste início de Campeonato Argentino. A demissão ocorreu um dia após a equipe cair por 3 a 1 diante do Estudiantes, quarta-feira, pelo torneio nacional.

Arruabarrena será o "substituto do inesquecível Carlos Bianchi", destacou o Boca ao confirmar seu novo treinador, que deverá estrear no comando do time já neste domingo, quando o Boca receberá o Vélez Sarsfield na La Bombonera. Tendo como suas principais referências o próprio Bianchi e o chileno Manuel Pellegrini, técnico do Manchester City, Arruabarrena dirigiu o Tigre, da Argentina, entre 2010 e 2012, e o Nacional, do Uruguai, em 2013.

Antes de ser demitido em uma decisão considerada delicada pelo próprio presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, que o resgatou para voltar ao clube após seis anos afastado do futebol, Bianchi conquistou dois Mundiais de Clubes, três Libertadores, uma Copa Sul-Americana e quatro Campeonatos Argentinos pela equipe. Já nesta sua segunda passagem pelo Boca, ele não conseguiu erguer nenhuma taça.