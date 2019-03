Após demitir Chamusca, Vitória confirma acerto com Claudio Tencati

Apenas um dia depois de demitir Marcelo Chamusca, a diretoria do Vitória anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Claudio Tencati, que recentemente trabalhou no Atlético-GO e se destacou com o Londrina. O novo técnico vai ter o trabalho de reconstruir o time que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano, não tem nenhuma vitória na Copa do Nordeste e está a um mês de começar sua caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro.

Ele já foi anunciado no site oficial do clube, mas deve chegar em Salvador (BA) na noite de terça-feira para comandar o primeiro trabalho com o grupo na quarta, já na Toca do Leão. Tencati está sem clube desde outubro do ano passado, quando deixou o Atlético-GO no meio da Série B. Na época enfrentou uma sequência de cinco jogos sem vitórias e acabou desligado sem o sonho de conquistar o acesso para a primeira divisão.

Tencati chegou a ser especulado no Guarani, também da Série B, mas preferiu a proposta do Vitória. Antes de defender o Atlético-GO, o treinador de 45 anos tirou o Londrina da Série D e o levou para a Série B e conquistou o título do Campeonato Paranaense. Lá ficou por quase seis anos.

A meta agora é reconstruir um time que perdeu a identidade com o torcedor e vem de maus resultados no início da temporada. A sua estreia deve ocorrer no próximo sábado, às 16 horas, contra o ABC no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), pela 7ª e penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Se perder, o Vitória pode ser eliminado com um jogo de antecedência, aumentando a crise no clube, que já foi eliminado da Copa do Brasil para o Moto Club-MA.