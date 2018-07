Após demitir David Moyes, Real Sociedad anuncia Eusebio Sacristán como técnico

Após 11 rodadas do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad é apenas a 16.ª colocada, com nove pontos, mesma pontuação do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e agora terá como técnico um ex-jogador que foi campeão europeu pelo Barcelona, em 1992, assim como faturou quatro títulos espanhóis sob o comando de Johan Cruyff no clube catalão.

Sacristán foi assistente técnico de Frank Rijkaard no Barcelona até assumir a direção do time do Celta quando a equipe de Vigo disputou a temporada 2009/2010 do Campeonato Espanhol. Ele também treinou o time B do Barça e agora chega confiante de que poderá fazer a Real Sociedad engrenar. "Temos de trabalhar e elevar o nível de esforço e comprometimento para mudar a dinâmica atual", afirmou o treinador.

Moyes, que teve passagem fracassada no Manchester United ao substituir o lendário Alex Ferguson, acabou sendo demitido após a Real Sociedad ser derrotada por 2 a 0 pelo Las Palmas, nas Ilhas Canárias, no último final de semana.