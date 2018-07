Após demitir Dorival, Fla confirma Jorginho como técnico

Segundo nota divulgada pelo Flamengo, o técnico acertou até dezembro de 2014 e já começa a trabalhar nesta segunda-feira. O treinador, segundo o clube, fez estágios recentemente nos centros de treinamento de Barcelona e Real Madrid. Jorginho comandou o Figueirense, em 2011, e o Kashima Antlers (JAP), no ano passado.

"Jorginho é um profissional que preenche o perfil desejado pela nova diretoria: jovem, estudioso do futebol, com grande liderança e identificação com a história do clube - foi campeão carioca e brasileiro - e incentivador do trabalho de integração com as categorias de base", destacou o Flamengo, ao confirmar a contratação.

Ainda de acordo com o clube, o contrato firmado com o novo treinador está "totalmente em sintonia com o modelo de responsabilidade financeira e meritocracia que a diretoria vem implementando no clube".

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Wallim Vasconcellos, descreveu Jorginho como "um profissional com larga experiência internacional, passagem pela seleção brasileira, íntegro, respeitado, com história no clube como jogador. Certamente é um ótimo nome para o futebol do Flamengo".

Neste seu novo desafio profissional, Jorginho terá a companhia de seu auxiliar técnico Aílton Ferraz. O próximo jogo do Flamengo será no sábado, contra o Boavista, fora de casa, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.