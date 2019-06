Após demitir Geninho, Avaí anuncia chegada de Alberto Valentim

Um dia após demitir Geninho, a diretoria do Avaí contratou nesta terça-feira o técnico Alberto Valentim. Ele e o auxiliar-técnico, Fernando Miranda, serão apresentados nesta quarta-feira, às 15h30, no auditório do estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Geninho, apesar do título do Campeonato Catarinense, havia sido demitido em razão da fraca campanha da equipe no Brasileirão. O Avaí ocupa a lanterna, ainda sem vencer após nove rodadas disputadas.

Será neste contexto que Valentim vai assumir o comando do time catarinense, que voltou para a Série A neste ano. O time soma apenas quatro pontos e não vence há 12 jogos, incluindo o Estadual e a Copa do Brasil - curiosamente, o Avaí foi eliminado pelo Vasco, que na época era comandado pelo próprio treinador.

Valentim estava sem clube desde que deixou o Vasco ao fim da disputa do Campeonato Carioca, em abril. Ele chegou a levar a equipe ao título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual. E deixou o clube com uma campanha de 18 vitórias, 11 empates e 12 derrotas.

O treinador de 44 anos também tem no currículo passagens pelo Red Bull Brasil, Palmeiras, como treinador e auxiliar, e Botafogo. No ano passado, comandou o Pyramids, do Egito, por poucos meses.