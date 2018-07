Após demitir Luxemburgo, Grêmio vence jogo-treino

PORTO ALEGRE - Depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, anunciada no começo da manhã em Porto Alegre, o time do Grêmio entrou em campo no gramado principal do Estádio Olímpico para fazer um jogo-treino. Comandado pelo ex-zagueiro/lateral-esquerdo Roger, agora chamado de Roger Marques, a equipe venceu o Caxias por 1 a 0.

O único gol da partida foi marcado contra, pelo zagueiro Thiagão, a dois minutos do fim da partida. Ele tentou fazer um recuou e mandou contra o próprio gol, garantindo a vitória da equipe tricolor.

Roger, que vai ficar como interino, optou por deixar o uruguaio Maxi Rodríguez na reserva, escalando o paraguaio Riveros, o chileno Vargas e o argentino Barcos no time que começou a partida. Por conta do regulamento da CBF, só três estrangeiros pode atuar em partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil. Então, neste segundo semestre, sempre um deles ficará de fora dos jogos e Maxi é o favorito desde já.

Contra o Caxias, o Grêmio teve um time em cada tempo. No primeiro jogaram Dida; Moisés, Werley, Bressan e Alex Telles; Riveros, Souza, Elano e Zé Roberto; Vargas e Barcos. Na segunda etapa a equipe foi formada por Marcelo Grohe; Pará, Gabriel, Cris e Wendell; Matheus Biteco, Marco Antonio, Maxi Rodríguez e Fábio Aurélio; Yuri Mamute e Kleber. Ramiro e Guilherme Biteco também participaram da atividade.