Após demitir Martellotte, Paraná confirma Roberto Fernandes como novo técnico

Depois dos últimos maus resultados, o Paraná assumiu a posição de que o mais importante neste momento é evitar o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. E, após confirmar à tarde a demissão de Marcelo Martellotte, a direção do clube anunciou à noite o nome do novo comandante. Trata-se de Roberto Fernandes, de 45 anos, que acaba de livrar o Confiança, de Aracaju (SE), de queda na Série C.

O novo técnico é pernambucano, mas começou a se destacar no interior de São Paulo, onde dirigiu o Guaratinguetá. Já no Nordeste esteve à frente de vários clubes como Náutico, Fortaleza, Paysandu, América-RN e ABC.

Fernandes será apresentado nesta segunda-feira já de olho na sua estreia diante do Goiás, quinta-feira, às 21 horas, no estádio Serra Dourada, pela 28ª rodada da Série B. Em seguida, o Paraná fará outro jogo fora de casa, desta vez diante do Luverdense, no Mato Grosso.

Junto com o técnico chegam ao clube o preparador físico Rogério Juidecce de Souza e um velho conhecido e ídolo da torcida como auxiliar-técnico: o ex-zagueiro Ageu. Ele faz parte da galeria dos jogadores que mais vestiram a camisa tricolor.