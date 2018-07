Após demitir Mazola Júnior, CRB contrata técnico do Santa Cruz para a Série B

O empate por 1 a 1 com o Náutico na Arena Pernambuco, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, foi o último jogo de Júnior Rocha no comando do Santa Cruz. Na noite de domingo, ele "subiu de divisão" e foi confirmado como novo treinador do CRB para a sequência da Série B, cuja edição de 2018 foi iniciada na última sexta-feira.

Júnior Rocha é aguardado em Maceió nesta segunda-feira e já faz a estreia no sábado contra o Vila Nova, às 16h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O treinador chega acompanhado do auxiliar Everton Vanoni e do preparador físico Gian de Oliveira.

"Tenho certeza de que fizemos uma grande escolha e agora é todos nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos muito para colocar o CRB no topo das competições que estamos disputando", disse o presidente Marcos Barbosa em nota no site oficial do CRB.

A diretoria vinha trabalhando em busca de um novo treinador desde a madrugada do último sábado, quando Mazola Júnior entregou o cargo após a derrota para o Oeste por 2 a 0, na Arena Barueri, pela primeira rodada da Série B.