Após demitir McClaren, Newcastle anuncia chegada de Rafa Benítez

A direção do Newcastle foi rápida e anunciou em um período de aproximadamente três horas a saída de um treinador e a chegada de outro. "Me comprometi com um lendário clube inglês, com um tremendo desafio de seguir no Campeonato Inglês", afirmou Benítez, que foi sucedido pelo craque francês Zinedine Zidane após ficar meia temporada à frente do Real Madrid.

A chegada do Newcastle representa um retorno ao futebol inglês para Benítez. O espanhol teve uma passagem marcante pelo Liverpool, de seis anos, entre 2004 e 2010, levando o título da Liga dos Campeões na temporada 2004/2005. Depois, ele comandou o Chelsea na metade final da temporada 2012/2013 e conduziu o time ao título da Liga Europa.

O Newcastle vive péssima fase, com nove derrotas nos últimos 12 jogos no Inglês. O time é o 19º colocado no torneio, disputado por 20 clubes. E os seus 24 pontos somados em 28 rodadas significam a sua pior campanha na Era Premier League do torneio nacional, iniciada na temporada 1992/1993.

Agora sob o comando de Benítez, o Newcastle tentará evitar o segundo rebaixamento no Inglês nos últimos sete anos. O clube investiu 80 milhões de libras (mais de R$ 410 milhões) nas duas últimas janelas de transferência do futebol europeu, mas a chegada dos reforços teve pouco efeito.

O primeiro compromisso de Benítez à frente do Newcastle será diante do líder do Inglês, Leicester, como visitante, na próxima segunda-feira.