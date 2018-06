Após demitir Mihajlovic, Torino anuncia contratação do técnico Walter Mazzarri

O Torino foi rápido para definir o substituto de Sinisa Mihajlovic. Logo depois de anunciar a demissão do treinador, o clube confirmou nesta quinta-feira que Walter Mazzarri será o novo comandante do time, como já especulava a mídia italiana.

"O Torino comunica haver confiado a Walter Mazzarri o cargo de treinador do time principal. O novo técnico - que o presidente Urbano Cairo acolhe com uma cordial boas vindas e com o desejo de bom trabalho - dirigirá nesta quinta-feira o treinamento programado para o estádio Filadelfia, com os portões fechados", explicou o clube.

Mazzarri tem 56 anos, foi um jogador de carreira modesta e começou como técnico no início dos anos 2000. Dirigiu, então, clubes de menor expressão até chegar à Sampdoria em 2007. Depois, teve destacada passagem pelo Napoli, foi para a Inter de Milão e chegou ao Watford em 2016, time onde permaneceu até a metade de 2017. Desde então, estava sem clube.

O novo treinador chega em um momento de instabilidade do Torino. Seu antecessor foi demitido após ganhar apenas um dos últimos oito jogos pelo Campeonato Italiano, além de ser eliminado pela rival Juventus na Copa da Itália, fato que culminou em sua demissão.

O Torino ocupa atualmente apenas a décima colocação do Campeonato Italiano. A estreia de Mazzarri será já no sábado, em casa, contra o Bologna.