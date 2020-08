Após demitir Sarri, Juventus anuncia contratação de Andrea Pirlo

A Juventus agiu rápido e, poucas horas depois de demitir Maurizio Sarri, anunciou a contratação de seu substituto ainda neste sábado. Trata-se de Andrea Pirlo, que teve uma passagem marcante como jogador da equipe de Turim e havia assumido a equipe sub-23 da Velha Senhora na semana passada.

Pirlo assinou com a Juventus até junho de 2022. Aos 41 anos, ele dará início ao seu primeiro trabalho como treinador de uma equipe profissional. E logo no time de Turim, no qual colecionou títulos antes de pendurar as chuteiras.

"Hoje começa um novo capítulo de sua carreira no mundo do futebol. Como foi dito há cerca de uma semana: de maestro a treinador", destacou o clube italiano, em nota publicada em seu site e nas redes sociais.

"A partir de hoje Pirlo será o técnico da Juventus, pois o clube decidiu lhe confiar a liderança técnica do time profissional, após já tê-lo escolhido para a Juventus Sub-23", completou.

Um dos meio-campistas mais habilidosos da história do futebol italiano, Pirlo se aposentou há quase três anos. Seu último clube foi o New York City, dos Estados Unidos, pelo qual jogou por três temporadas. Antes, ele fez história com a camisa do Milan para, depois de mais de dez anos no time de Milão, se transferir à Juventus, onde também brilhou.