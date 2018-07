Após demitir técnico, Cardiff empata com Sunderland

CARDIFF - A conturbada demissão do técnico Malky Mackay parece não ter surtido muito efeito no Cardiff City, pelo menos na primeira partida da equipe sem o treinador. Neste sábado, os galeses abriram 2 a 0 no placar, mas permitiram a reação do adversário, levaram um gol aos 49 minutos do segundo tempo e ficaram no empate por 2 a 2 com o lanterna Sunderland, em casa, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Inglês.

O resultado levou o Cardiff a 18 pontos, na briga contra o rebaixamento, em 16.º. A equipe volta a campo no dia 1.º de janeiro, quarta-feira, para pegar o Arsenal fora de casa. Já o Sunderland segue na lanterna da competição, com 14 pontos, e pegará na quarta o Aston Villa, em casa.

O Cardiff começou a construir o resultado deste sábado logo no início, com o gol de Jordon Mutch aos seis minutos. Também no começo do segundo tempo, a equipe ampliou com Campbell. A sete minutos para o fim, o Sunderland diminuiu, com o gol de Fletcher. Quando parecia que o resultado estava selado, Colback marcou aos 49 para delírio dos visitantes.

O resultado não trouxe o alívio esperado para o Cardiff após uma semana conturbada. Na sexta-feira, o presidente do clube, Vincent Tan, demitiu Malky Mackay depois de solicitar-lhe por e-mail que pedisse demissão. O caso gerou muita repercussão entre os torcedores, que se colocaram do lado do treinador.