Após demitir técnico Francisco Diá, ASA anuncia retorno de Vica

No mesmo dia em que demitiu o técnico Francisco Diá, com apenas um jogo, o ASA agiu rápido e já anunciou o seu novo treinador. Nesta quarta-feira, o time de Arapiraca acertou com Vica, técnico que já teve duas passagens vitoriosas pelo clube e é muito querido pela torcida.

Vica, de 53 anos, deixou o Paysandu no último domingo. No mesmo dia ele foi cotado para assumir o Náutico, que acabou acertando com Dado Cavalcanti. Dirigindo o ASA, o treinador foi vice-campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2009, garantindo o acesso para a Série B daquele ano. Ele também tem dois títulos alagoanos com o clube de Arapiraca, em 2008 e 2011.

O novo treinador do ASA é o atual campeão da Série C com o Santa Cruz. Ele ainda acumula passagens por Treze-PB, Fortaleza e América-RN.

Vica terá muito trabalho no seu novo clube. O ASA é o oitavo colocado do Grupo A da Série C, com nove pontos, um a mais que o Crac, primeiro na zona de rebaixamento. A estreia do novo treinador será no próximo domingo, quando o time alagoano enfrenta o Treze, em Arapiraca, pela 11ª rodada.