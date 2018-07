Após demitir técnico, Palermo anuncia novo comandante

Mangia foi demitido depois da derrota por 2 a 0 para o Catania, no último domingo, que deixou o Palermo na décima colocação do Italiano. Escolhido como substituto para o cargo, Mutti fará a sua segunda passagem pelo clube siciliano. Ele dirigiu a equipe durante a temporada 2001/2002, quando levou o time ao décimo lugar na segunda divisão da Itália e não teve o seu contrato renovado pelo presidente Maurizio Zamparini.

O último emprego de Mutti como treinador foi sob o comando do Bari na temporada passada. Depois de assumir o time em fevereiro deste ano, ele não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe na edição passada do Campeonato Italiano, na qual o time terminou na última colocação.

Aos 57 anos de idade, Mutti também comandou Piacenza, Napoli, Reggina, Messina e

Atalanta no futebol italiano. Demitido, Mangia estava no Palermo há quatro meses, depois de ter sido promovido da base do clube, substituindo Stefano Pioli. E, mesmo após ter o contrato renovado por dois anos, acabou perdendo o seu cargo por causa da última série de resultados ruins que acumulou.