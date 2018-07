Após denúncia, FA abre investigação e técnico da seleção inglesa pode ser demitido

O presidente da Associação Inglesa de Futebol (FA), Greg Clarke, confirmou que abriu uma processo de investigação para apurar as acusações contra o técnico da seleção da Inglaterra, Sam Allardyce, que foi acusado pelo jornal "The Telegraph" de aceitar dinheiro para ajudar uma empresa asiática - fictícia, criada pelo veículo - a burlar regras sobre transferências de jogadores no país

"Recebi uma ligação sobre esse assunto e quero ter os fatos na mão para olhar. Não é apropriado fazer um julgamento antecipado. Com coisas assim, você deve respirar fundo, ter todas as informações e ouvir tudo de todos. Assim, você poderá fazer um julgamento sobre qual decisão tomar e é isso que faremos", afirmou Clarke ao "The Times".

A denúncia pode custar até o emprego de Sam Allardyce, que assumiu o comando da seleção inglesa em julho. Com passagens por como Bolton, Newcastle, Blackburn, West Ham e Sunderland, o treinador foi escolhido para ocupar o lugar de Roy Hodgson, que foi demitido depois da eliminação para a Islândia na Eurocopa.

Com uma câmera escondida, os repórteres do "The Telegraph" filmaram uma negociação com Allardyce, que aceitou receber 400 mil libras (cerca R$ 1,68 milhão ) para ajudar a burlar regras sobre transferências de jogadores na Inglaterra. Desde 2008, a FA proíbe que empresas comprem parte dos direitos econômicos de atletas.