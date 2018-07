Após derrota, Aguirre vê atuação ruim como lição para o Atlético-MG

"Das derrotas, você tem que tirar conclusões, aprender. Estamos próximos da classificação, mas queríamos somar o maior número de pontos possível, então, temos que aprender com isso. Foi um jogo em que não fomos bem e, agora, temos que procurar fazer um bom jogo em casa e classificar", comentou.

Aguirre também revelou que esperava uma atuação melhor do Atlético-MG e lamentou que a formação adotada, com quatro jogadores no setor ofensivo - Cazares, Robinho, Luan e Lucas Pratto - não tenha conseguido impor a sua qualidade técnica.

"Foi inesperado. Colocamos em campo um time com muitos jogadores bons tecnicamente, mas não conseguimos impor essa qualidade individual. Fomos superados e acho que a derrota foi justa porque não tivemos uma boa noite. No segundo tempo, tivemos um pouco mais de atitude, mas, em nenhum momento, nos sentimos bem no jogo e perdemos merecidamente", acrescentou o treinador.

Com dez pontos, o Atlético lidera o Grupo 5 da Libertadores e tentará selar a sua passagem às oitavas de final na próxima quinta-feira, quando receberá o peruano Melgar, no Mineirão, pela rodada final da chave. Antes, no próximo domingo, o time vai encarar o Tricordiano, no Independência, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Mineiro. A equipe já está classificada às semifinais do torneio estadual.