Após derrota, Flu quer 'virar a página' e focar na final de quarta

A derrota do Fluminense para o Vasco, por 1 a 0, no último domingo, em Manaus, não representou apenas a perda do título da Taça Guanabara, mas também foi o primeiro revés do time sob o comando do técnico Levir Culpi. O treinador, claro, lamentou o resultado ruim, mas destacou que o momento agora será do time mostrar força para conseguir uma reação imediata.

"É a hora de conhecer as pessoas. No momento bom, todo mundo se elogia. Nos ruins, como este, é a coisa da família. Na hora que mexe, a gente reage. Temos de ganhar forças. Tem coisas para elogiar, que fizemos bem. Vamos fechar na quarta-feira. Estamos preparados para vencer", disse.

O Fluminense não terá mesmo muito tempo para lamentar a derrota no clássico, afinal, vai ter uma decisão na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Atlético Paranaense pela final da Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio. E o atacante Osvaldo destaca a importância do time esquecer o revés para só pensar no duelo em Juiz de Fora.

"Não dá para lamentar muito essa derrota, como também não daria para comemorar tanto esta taça por já termos uma decisão na quarta-feira. Era um título mais simbólico. O mais importante é vencer o Estadual e a Copa da Primeira Liga. Temos de estar 100% preparados e confiantes para conquistar esta taça e entrar para a história do Fluminense", afirmou.