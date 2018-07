Após derrota, Galo sinaliza novas mudanças na Ponte Preta Depois da inesperada derrota da Ponte Preta para o XV de Piracicaba, por 1 a 0, sábado, em Campinas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, o técnico Alexandre Gallo adiantou que o time pode ter novidades para se recuperar diante da Ferroviária, no próximo sábado, às 18h30, novamente no Estádio Moisés Lucarelli.