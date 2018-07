Após derrota, jogadores do Corinthians pedem mais paciência à torcida

No primeiro teste na temporada de 2016, o Corinthians acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro por 1 a 0, neste domingo, na Florida Cup, e os jogadores da equipe alvinegra deixaram o gramado pedindo paciência para a torcida, já que o time será obrigado a se reconstruir após a saída de importantes atletas.

"Foi o primeiro jogo do ano. Importantes jogadores saíram do clube e temos que ter paciência no começo do trabalho até termos um entrosamento novamente. Fizemos um jogo intenso, apesar de ser pré-temporada. Vamos procurar encaixar o mais rápido possível para chegar bem no Paulista", disse o volante Bruno Henrique.

Ralf, Jadson, Renato Augusto e Vagner Love deixaram o clube e foram jogar no exterior. Embora tenha perdido a espinha dorsal de sua equipe, o técnico Tite até conseguiu levar a campo uma equipe organizada. O time cometeu alguns erros de posicionamento, mas, no geral, deixou boa impressão.

O volante Elias, um dos que também eram cogitados para deixar o clube, destacou a boa atuação, apesar da derrota. "Perdemos muitos jogadores, mas mostramos que estamos caminhando bem. Vamos melhorar taticamente e tecnicamente para chegar bem na temporada", projetou o jogador.

Já o goleiro Walter, que atuou porque Cássio ainda está fora de forma, lembrou que o Atlético praticamente não teve mudanças em relação ao ano anterior. De fato, a única alteração foi a mudança da comissão técnica. O uruguaio Diego Aguirre entrou no lugar de Levir Culpi. "A gente sabia que eles estavam melhor do que a gente. Agora é trabalhar para conseguirmos voltar a ter o entrosamento do ano passado e chegar bem na temporada".

O Corinthians volta a campo para encarar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). O Atlético já é campeão da competição por ter vencido os dois jogos realizados no torneio e nenhuma outra equipe conseguirá tal feito.