Após derrota em casa, torcida tenta invadir vestiário do Corinthians

A derrota neste domingo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro fez com que a torcida do Corinthians perdesse a paciência com o elenco. Após o término da partida, que ocorreu no Itaquerão, cerca de 150 corintianos tentaram invadir o vestiário da equipe, mas foram contidos pela segurança do clube.

Com a tentativa de invasão frustrada, os torcedores organizados se aglomeram em maior número na saída do estacionamento por onde vai sair o ônibus da delegação para cobrar melhor desempenho dos jogadores e da comissão. Tanto do lado de dentro como do lado de fora, a Polícia Militar se organiza para que a passagem do veículo seja feita sem maiores problemas.

Ainda dentro do estádio, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, disse entender a fúria dos torcedores. "Esse comportamento nunca é bem vindo, mas é compreensível pela derrota. Temos jogos importantes na quarta e no sábado, estamos no meio da tabela, não é tão ruim, e vamos trabalhar".

Mesmo que o revés sofrido contra o arquirrival seja o primeiro da equipe no Campeonato Brasileiro, o princípio de crise se estabelece por questões dentro de campo e também fora. Além da eliminação na semifinal do Paulistão também para o Palmeiras, o clube caiu na Libertadores para o Guaraní-PAR, evidenciando a queda de futebol que a sofreu em comparação com o começo do ano. A crise financeira, que fez com que Paolo Guerrero e Emerson Sheik deixassem o clube, também é alvo de crítica e pode fazer com que o Corinthians possa vender atletas importantes como Elias, Ralf e Gil.