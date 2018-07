Após derrota, volante do Atlético-MG critica arbitragem no Morumbi

O volante Leandro Donizete criticou a arbitragem do colombiano Wilmar Roldán ao fim da derrota por 1 a 0 para o São Paulo, na noite desta quarta-feira, no Morumbi. Para o jogador do Atlético Mineiro, o juiz favoreceu o time da casa no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

"O juiz não foi bem. Na dúvida (marcou) sempre para eles. Acho que adiantou o presidente do São Paulo reclamar", criticou Donizete. O volante se referiu a um relatório enviado pelo São Paulo à Conmebol com supostos erros de arbitragem que prejudicaram o time nesta Libertadores. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva chegou a convocar entrevista coletiva para reclamar dos juízes que apitaram jogos do São Paulo na competição.

Apesar do revés, Donizete evitou demonstrar preocupação com a vantagem do time paulista no confronto. "Um a zero para nós lá é pênalti", afirmou o volante - a partida da volta está marcada para a próxima quarta-feira, no Independência.

O volante Rafael Carioca também mostrou confiança na reação atleticana na próxima semana. "Eles vão ver a nossa força no Independência. Lá é nossa casa e os torcedores vão estar com a gente", declarou. "O duelo ainda está em aberto."