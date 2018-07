Após derrota, Abel Braga exalta vantagem de pontos do Fluminense

BELO HORIZONTE - A derrota para o Atlético-MG no último domingo, por 3 a 2, diminuiu a diferença do líder Fluminense para o segundo colocado mineiro, mas não assustou o técnico Abel Braga. Ele garantiu que o resultado ''não muda nada'' e lembrou que o time carioca segue com seis pontos de vantagem a seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro.

"Este resultado não muda nada, porque se a gente ganhasse eu estaria falando aqui que nada estaria decidido. São muitos jogos ainda, difíceis para os dois times, e nada está decidido. Agora é pensar no Coritiba, da melhor maneira possível. É uma vantagem grande que nós temos. Quinta-feira tem mais", declarou, já projetando o confronto que acontecerá no Engenhão.

Todos os gols da partida aconteceram no segundo tempo, mas foi da atuação do Fluminense na etapa inicial que Abel não gostou. Ele reclamou da facilidade com que o Atlético-MG chegou, tendo chutado três bolas na trave, e admitiu que o time mineiro poderia ter liquidado o jogo logo nos primeiros 45 minutos.

"Não podemos ter um primeiro tempo como nós tivemos. Da maneira que jogamos, o Atlético-MG poderia liquidar o jogo. Falei para eles que tínhamos de jogar como o time que está em primeiro lugar, não parecíamos que estávamos em primeiro, e sim em 11.º, 12.º. No segundo tempo, jogamos bem, nos ajudamos, conseguimos o resultado, mas sofremos um gol no último minuto. No fundo, acho que a vitória foi merecida", comentou.

Mesmo assim, o treinador fez questão de elogiar a participação das duas equipes e da torcida e pediu estádio cheio para o jogo contra o Fluminense. "Hoje (domingo) vimos um espetáculo bonito, com a presença do torcedor. Com certeza, a nossa torcida fará a mesma pressão na quinta-feira contra o Coritiba."