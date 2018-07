Após derrota, Aguirre reconhece que time do Inter 'não se sentiu bem'

O técnico Diego Aguirre admitiu que o Internacional teve atuação ruim e mereceu ser derrotado na sua partida de estreia na Copa Libertadores. Na noite de terça-feira, o time gaúcho foi batido pelo The Strongest por 3 a 1, em La Paz, pela primeira rodada do Grupo 4 do torneio continental.

"Foi um jogo muito difícil. Fomos superados. Não no sentimos bem em momento algum, talvez em alguns minutos da segunda parte. Tivemos muitas dificuldades", afirmou o treinador, reconhecendo que o Inter teve atuação ruim no Estádio Hernando Silles.

O Inter sofreu dois gols nos 15 minutos iniciais da partida, o que atrapalhou muito o time. Aguirre avaliou que a equipe esboçou uma reação, e até chegou a marcar um gol de pênalti com D'Alessandro, mas acabou sucumbindo ao não conseguir empatar o duelo, sofrendo o terceiro gol do The Strongest.

"Nós sentimos, não foi como esperávamos. Temos que ser fortes e enfrentar juntos as dificuldades. Não concretizamos as chances e perdemos", completou Aguirre.

Derrotado, o Inter volta a entrar em campo na Libertadores em 26 de fevereiro, quando vai receber a Universidad de Chile no Beira-Rio. Antes disso, o time tem compromisso pelo Campeonato Gaúcho. Nesta quinta-feira, às 19h30, o Inter duelará com o Ypiranga, também no Beira-Rio.