Após derrota, Airton descarta desânimo no Botafogo para a Copa do Brasil

A derrota para a Chapecoense no último domingo e a queda para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro não desanimaram o Botafogo. Pelo menos foi o que garantiu o volante Airton nesta segunda-feira. Um dos líderes do elenco, ele cobrou rápida recuperação do elenco para o duelo de volta diante do Bragantino pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro.

"Não estamos desanimados e temos que buscar a classificação. Claro que ninguém gosta de perder e estamos focados para consertar os erros e melhorar. Temos condições de fazer um campeonato melhor e alcançar essa classificação na Copa do Brasil", declarou o jogador.

Depois de empatar por 2 a 2 na ida, no interior paulista, o Botafogo pode até ficar na igualdade por 0 a 0 ou 1 a 1 que se classificará para a próxima fase. E o time carioca terá um importante trunfo no retorno do próprio Airton, que não encarou a Chapecoense por suspensão.

"Fico feliz por poder desempenhar um bom futebol. Ano passado não joguei muito, mas nesse ano estou podendo atuar e fico feliz. Não sei explicar essa questão, um pouco de sorte talvez. Os outros jogadores estão bem também, mas infelizmente não temos saído com o resultado. Temos um jogo importante agora e espero que a torcida compareça para nos apoiar, assim como fizeram contra o Flamengo. Será muito importante para buscarmos a classificação", afirmou.

O volante também mostrou confiança no trabalho de Ricardo Gomes para mudar o desempenho botafoguense em campo. "Temos que trabalhar mais e o Ricardo vai ajustar com a gente os nossos erros. Agora é virar a página e pensar no Bragantino."