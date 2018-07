Após derrota, América-RN troca Argel Fucks por Pintado

SÃO PAULO - A derrota para a Chapecoense, na noite de terça-feira, por 2 a 0, foi a última do técnico Argel Fucks no comando do América-RN na Série B do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, atrasado da 15.ª rodada, o presidente do clube potiguar, Alex Padang, confirmou a demissão do treinador e já anunciou Pintado como o seu substituto.

Pintado chega ao clube com a missão de tirar o América da penúltima posição da Série B, com apenas 15 pontos, só na frente do rival ABC, com 11. Sua apresentação está marcada para esta quarta, quando ele já comandará os primeiros trabalhos visando a partida de sábado contra o São Caetano, pela 18.ª rodada da competição.

A vinda de Pintado acontece após ter realizado um bom Paulistão no comando da Penapolense, levando o time às quartas de final e conquistando o vice-campeonato do interior. Desde então, estava sem clube. Ele foi cotado para ser dirigente no São Paulo.

Argel Fucks esteve à frente do América-RN em oito partidas, conquistando duas vitórias, três empates e três derrotas, com um aproveitamento de 37% dos pontos disputados. Sua primeira partida no comando do clube foi na vitória contra o Atlético-GO, em Goiânia, por 1 a 0.

Na coletiva desta terça-feira, o treinador chamou para si a responsabilidade pelos maus resultados e não quis falar sobre reforços, alegando que isto é um problema da diretoria do clube. A derrota para Chapecoense, nesta terça-feira, marcou a despedida do América de Ceará-Mirim, onde, em 11 partidas, perdeu cinco vezes, empatou outras cinco e venceu apenas uma.