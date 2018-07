Após derrota, Atlético-MG volta aos treinos com presença de presidente

O retorno do Atlético Mineiro aos trabalhos, nesta quinta-feira, contou com uma presença especial. O presidente Daniel Nepomuceno acompanhou a atividade desta tarde, após a dura derrota para o Santos, na noite de quarta, no Independência. O time da casa, que até desperdiçou um pênalti, perdeu por 1 a 0.

Na beira do gramado, Nepomuceno acompanhou o treino realizado no campo 1 da Cidade do Galo. Somente os reservas estiveram em campo, enquanto os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia. Os jogadores que não começaram jogando na quarta realizaram treino técnico e tático.

O zagueiro Felipe Santana e o atacante Luan fizeram treino em separado, no gramado. Eles se recuperam de problemas físicos. O defensor está se reabilitando de um estiramento na região posterior da coxa direita. Luan, por sua vez, faz fortalecimento muscular. A dupla não tem previsão de retorno ao time.

O grupo atleticano voltará aos treinos na manhã desta sexta-feira, a partir das 9h30. No sábado, a delegação vai viajar para Goiânia, onde enfrentará no domingo o Atlético-GO, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.